Прямой эфир

Русским приходам Константинополя предложили перейти в Московский патриархат

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Решение связано с намерением Константинопольской церкви распустить входящий в нее экзархат русских приходов, сообщает «Интерфакс» 28 ноября.

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что РПЦ не давала разрешения на переход своих западноевропейских общин в юрисдикцию Константинопольского патриархата и предлагает им вернуться.

«15 лет назад, весной 2003 года, покойный патриарх Алексий II обращался ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе с предложением объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа Русской церкви. Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв», — сказал Балашов.

Ранее 28 ноября стало известно, что Константинопольский патриархат принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. При этом архиепископия православных русских церквей в Западной Европе еще не получила официального уведомления о роспуске.

В современном православии и католицизме восточных обрядов экзархат является особой административно-территориальной единицей, находящейся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.

3 ноября сообщалось, что Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документы подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Соглашение подписали в Стамбуле, по словам Порошенко, оно завершает процесс предоставления томоса по канонам православной церкви. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ
В РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов в Москве после пожаров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017