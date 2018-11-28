Русским приходам Константинополя предложили перейти в Московский патриархат

Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Решение связано с намерением Константинопольской церкви распустить входящий в нее экзархат русских приходов, сообщает «Интерфакс» 28 ноября.

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что РПЦ не давала разрешения на переход своих западноевропейских общин в юрисдикцию Константинопольского патриархата и предлагает им вернуться.

«15 лет назад, весной 2003 года, покойный патриарх Алексий II обращался ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе с предложением объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа Русской церкви. Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв», — сказал Балашов.

Ранее 28 ноября стало известно, что Константинопольский патриархат принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. При этом архиепископия православных русских церквей в Западной Европе еще не получила официального уведомления о роспуске.

В современном православии и католицизме восточных обрядов экзархат является особой административно-территориальной единицей, находящейся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.

3 ноября сообщалось, что Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документы подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Соглашение подписали в Стамбуле, по словам Порошенко, оно завершает процесс предоставления томоса по канонам православной церкви.