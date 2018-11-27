Порошенко заявил об угрозе войны с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой широкомасштабной войны с Россией. Об этом 27 ноября глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, количество российских танков, сконцентрированных вдоль украинско-российской границы, за последние месяцы выросло в разы. При этом Петр Порошенко отметил, что на Украине не будут создаваться военные администрации. Вместо этого будут образованы штабы обороны в десяти областях, на которые распространился указ о военном положении, сообщает «Интерфакс».

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

При этом спикер парламента Андрей Парубий добавил к перечисленным Донецкую и Запорожскую области.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Вечером 27 ноября представитель ДНР Руслан Якубов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе. Среди прочего в атаках применяется и тяжелое вооружение.