Мошенники начали угрожать украинцам обысками и мобилизацией

После оглашения властями Украины военного положения, жителям страны стали приходить фейковые сообщения о предстоящих обысках и призывы к мобилизации.

Об этом 27 ноября сообщает «Украинская служба информации» со ссылкой на данные Южного оперативного командования ВСУ.

Силовики просят граждан страны не обращать внимание на сообщения о мобилизации и тотальных обысках, которые стали распространяться после введения военного положения в стране вечером 26 ноября. При этом телефонные сообщения подобного рода в ВСУ назвали дезинформацией, направленной на создание панических настроений у украинцев.

Сейчас, по данным украинского издания, устанавливаются злоумышленники, которые решили воспользоваться новым правовым режимом на Украине.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

При этом спикер парламента Андрей Парубий добавил к перечисленным Донецкую и Запорожскую области.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».