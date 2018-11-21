Москвичей предупредили о случаях мошенничества с приборами учета электроэнергии

В Москве участились случаи мошенничества, когда представители недобросовестных организаций представляются работниками Мосэнергосбыта и вынуждают граждан к замене приборов учета электроэнергии. При этом процедура замены счетчика грубо нарушается.Также пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы сообщает, что мошенники стали более изобретательны.

В сообщении отмечается, что раньше недобросовестные организации делали только поквартирные обходы. Теперь уведомления, в которых говорится, что срок межповерочного интервала их счетчика истек, в связи с чем его необходимо заменить на новый, стали появляться на дверях квартир и в почтовых ящиках москвичей, следует из анализа жалоб клиентов.

Эти уведомления оставляют представители организаций, которые никакого отношения к АО «Мосэнергосбыт» не имеют, подчеркнули в пресс-службе.

«Такие «специалисты» не только предлагают услуги по ценам, существенно превышающим официальные расценки Мосэнергосбыта, и понуждают своих жертв менять исправный прибор учета или прибор, который может пройти поверку, но и толкают на нарушение закона, связанное с нарушением целостности пломб, установленных на приборах учета», — говорится в сообщении. Ведомство призывает граждан к бдительности.

Сотрудники «Мосэнергосбыта» не совершают обходы по квартирам с целью понуждения к замене электросчетчиков, пишет сетевое издание m24.ru. Все работы производятся только по предварительной заявке и после оплаты, напоминается в сообщении.

Пресс-служба предупреждает, что неквалифицированный персонал может установить некачественный электросчетчик или неправильно собрать схему электроснабжения. Это может привести к выходу из строя бытовой техники, возгораниям в электрощитке и в самой квартире. Дополнительные финансовые затраты могут повлечь за собой исправления при выявлении нарушений схемы подключения. До устранения нарушений сам прибор учета не будет принят в эксплуатацию в качестве расчетного.

2 ноября концерн «Росэнергоатом» произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».