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Названы регионы — лидеры по долгам за электроэнергию

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Регионы Северного Кавказа лидируют в России по уровню задолженности за электроэнергию. Об этом заявил генеральный директор электросетевой компании «Россети» Павел Ливинский на встрече с представителями энергетического сообщества, на которой обсуждались долги регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

По данным компании, самую низкую платежную дисциплину демонстрируют предприятия и организации ЖКХ, а также управляющие компании в многоквартирных домах. В Дагестане уровень оплаты среди этих категорий потребителей электроэнергии не превышает 14%. Потери электроэнергии в регионе доходят до 37%. По словам Ливинского, ситуация требует кардинальных действий.

«Со стороны компании мы вырабатываем ряд нестандартных решений, которые должны повлиять на ситуацию с потерями. Одно из них — всероссийские учения энергетиков — будет опробовано уже в этом году в Дагестане. Они пройдут в шести районах электросетей Махачкалы, а это — половина всего потребления республики. Участвовать в работе будет 2 тысячи квалифицированных специалистов из межрегиональных распределительных сетевых компаний, входящих в группу «Россети», около 700 единиц техники. Задача — привести все сети в нормативное состояние», — сказал Ливинский.

Проблему с долгами, по его словам, нужно решать на законодательном уровне. Из-за низких нормативов потребления электроэнергии, которые установлены в Дагестане, многие потребители не пользуются счетчиками, потому что платить по нормативу выходит дешевле. Тарифы в регионе не менялись семь лет, и инвестировать в модернизацию сетей компаниям становится невыгодно.

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