В торговом порте на Сахалине отключили электричество за долги

Энергетики ограничили подачу электричества торговому порту Холмска на Сахалине. Поводом стали долги по оплате услуг в размере 7,6 млн рублей.

Задолженность начала появляться с августа 2017 года. «Сахалинэнерго» неоднократно указывало, что отсутствие платежей со стороны порта может привести к банкротству коммунальщиков. Был составлен график погашения долга и произведена его реструктуризация, однако в итоге платежи вовремя не поступили. 5 июня было принято решение об ограничении подачи электроэнергии, сообщает ИА SakhalinMedia.

Холмский морской торговый порт задолжал энергетикам 7,6 млн рублей. После гарантий об оплате и составления нового графика погашения задолженности «Сахалинэнерго» согласилось возобновить подачу электричества.