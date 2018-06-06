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В торговом порте на Сахалине отключили электричество за долги

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Энергетики ограничили подачу электричества торговому порту Холмска на Сахалине. Поводом стали долги по оплате услуг в размере 7,6 млн рублей.

Задолженность начала появляться с августа 2017 года. «Сахалинэнерго» неоднократно указывало, что отсутствие платежей со стороны порта может привести к банкротству коммунальщиков. Был составлен график погашения долга и произведена его реструктуризация, однако в итоге платежи вовремя не поступили. 5 июня было принято решение об ограничении подачи электроэнергии, сообщает ИА SakhalinMedia.

Холмский морской торговый порт задолжал энергетикам 7,6 млн рублей. После гарантий об оплате и составления нового графика погашения задолженности «Сахалинэнерго» согласилось возобновить подачу электричества.

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