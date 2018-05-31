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Энергетики подают в суд на «Метрострой» Петербурга за долги

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На генерального подрядчика строительства метро в Санкт-Петербурге, ОАО «Метрострой», подает в суд АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК). Также она намерена судиться с субподрядчиком «СМУ-11 «Метрострой».

В пресс-службе компании сообщили, что поводом для судебного разбирательства стали долги за потребленное электричество. Первый иск связан с долгом в 1 млн рублей за обеспечение электричеством шахты на Ленинском проспекте. Второй — с долгом за свет в 1,2 млн рублей в шахте на Тамбовской улице, где строится станция «Обводный канал – 2».

В ПСК не исключают, что в ближайшее время подадут еще один иск против «дочки» предприятия ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой». Его долг составляет 13,4 млн рублей.

Телеканал «78» уточняет, что общая задолженность «Метростроя» перед энергетиками составляет 52,2 млн рублей. Петербургская сбытовая компания еще в апреле предупреждала строителей о намерении пожаловаться на них в суд. Тогда «Метрострой» прислал гарантийное письмо об оплате и начал перечислять деньги в счет долга, однако до конца задолженность не ликвидирована.

Между тем, 26 мая в Петербурге были открыты две новые станции метро: «Новокрестовская» и «Беговая». Обе расположены на Невско-Василеостровской линии. Их строительство планировали завершить до начала ЧМ-2018.

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