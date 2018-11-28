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МИД Украины потребовал освободить арестованных в России моряков

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Фото: РИА Новости
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Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием немедленно освободить моряков военных Военно-морских сил (ВМС), арестованных за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщили на сайте украинского МИД в среду, 28 ноября.

В Киеве назвали действия России «очередным актом вооруженной агрессии в территориальных водах и исключительной экономической зоне Украины в Черном море».

28 ноября суд в Крыму арестовал оставшихся девятерых служащих ВМС Украины сроком до 25 января 2019 года. Накануне аналогичное решение вынесли в отношении 15 из 24 моряков с задержанных кораблей ВМС Украины.

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По мнению президента РФ Владимира Путина, инцидент является провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии очередных президентских выборов.

Ранее 28 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры получили приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

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