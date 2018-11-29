В Херсонской области запретят торговлю алкоголем у частей ВСУ

Возле подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области запретят продажу алкоголя в связи с введением военного положения. Об этом заявил глава областной администрации Андрей Гордеев в четверг, 29 ноября.

«Также запрещается ношение военной одежды установленного военного образца лицам, не имеющим отношения к военной службе. Ограничивается охота в районах, граничащих с акваторией Черного и Азовского морей», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам чиновника, также предусмотрены такие меры, как перевод в режим повышенной готовности силовых формирований, усиление защиты территории и КПП, установление особого режима въезда и выезда и ограничена свобода передвижения иностранцев и лиц без гражданства.

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.