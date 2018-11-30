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В раде предложили запретить россиянкам въезд на Украину

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Член комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны и безопасности, депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил запретить въезд на территорию страны обладательницам российского паспорта. 

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По его мнению, киевские власти приняли половинчатое решение, объявив ранее персонами нон грата практически всё мужское население России, за исключением детей и пенсионеров, пишет украинское издание «Гордон». В связи с военным положением, считает депутат, Украине стоит закрыть границу и для россиянок.

30 ноября Киев ввел ограничения для въезда российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое в республике ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

 

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