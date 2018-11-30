В раде предложили запретить россиянкам въезд на Украину

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны и безопасности, депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил запретить въезд на территорию страны обладательницам российского паспорта.

По его мнению, киевские власти приняли половинчатое решение, объявив ранее персонами нон грата практически всё мужское население России, за исключением детей и пенсионеров, пишет украинское издание «Гордон». В связи с военным положением, считает депутат, Украине стоит закрыть границу и для россиянок.

30 ноября Киев ввел ограничения для въезда российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое в республике ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».