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Депутат рады назвал Порошенко «большой бедой» Украины

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Фото: president.gov.ua
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Страны мира стали хуже относиться к Украине, так как ассоциируют ее с президентом Петром Порошенко, это «большая беда» для страны, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Как он пояснил на канале в сервисе видеохостинга YouTube, видно, что Порошенко не поддерживают военные блоки и руководители тех стран, которые до определенного момента «лояльно относились к нашей стране».

«К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны на сегодня», — приводит слова нардепа RT. Это «огромная беда», так как когда президент говорит постоянно фразы «я — Украина», «мой народ», его начинают воспринимать именно так.

Мураев добавил, что провокация с катерами в Черном море была выгодна лишь Порошенко, но ему не удалось добиться желаемого результата. Если бы военные моряки погибли, то украинский лидер «был бы самым счастливым человеком»: он смог бы добиваться введения военного положения на два месяца» и потребовать продления санкций.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате их задержали силой и доставили в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы, а Киев объявил о введении до 26 декабря военного положения в ряде регионов Украины.

Москва назвала инцидент провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

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