Прямой эфир

Украина попала в тройку лидеров по частоте банковских кризисов

0
Фото: РИА Новости/Константин Вечорек
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина входит в тройку стран-лидеров в мире по частоте системных банковских кризисов — за последние 20 лет они случались трижды. Об этом говорится в «Стратегии  макропруденциальной политики», подготовленной Нацбанком страны. 

Распоряжаются фондами: знал ли МВФ о военном положении на Украине
Как инициатива Петра Порошенко отразилась на экономике страны

Как сказано в документе, прямые потери всей экономики от последнего кризиса в 2014–2016 годах составили почти 40% ВВП. Последствия этой ситуации существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

«Это свидетельство того, какой высокой может быть цена недостаточно эффективного регулирования финансового сектора — как на уровне отдельных финансовых учреждений, так и на уровне системы в целом», — говорится в стратегии Нацбанка. 

Отмечается, что для преодоления последствий последнего кризиса регулятор полностью  реформировал надзор за отдельными кредитными организациями, повысил уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками. 

Ранее сообщалось, что Украина заняла первое место по уязвимости перед внешними факторами среди развивающихся рынков

Серьезные экономические проблемы, в частности рост цен на ЖКХ и снижение реальных доходов населения, начались на Украине после госпереворота 2014 года и разрыва сотрудничества с РФ во многих сферах. На сегодняшний день госдолг страны превысил $77 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко обозначил сроки отмены военного положения
Гройсман рассказал о значительном росте зарплат украинцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017