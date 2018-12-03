Украина входит в тройку стран-лидеров в мире по частоте системных банковских кризисов — за последние 20 лет они случались трижды. Об этом говорится в «Стратегии макропруденциальной политики», подготовленной Нацбанком страны.

Как сказано в документе, прямые потери всей экономики от последнего кризиса в 2014–2016 годах составили почти 40% ВВП. Последствия этой ситуации существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

«Это свидетельство того, какой высокой может быть цена недостаточно эффективного регулирования финансового сектора — как на уровне отдельных финансовых учреждений, так и на уровне системы в целом», — говорится в стратегии Нацбанка.

Отмечается, что для преодоления последствий последнего кризиса регулятор полностью реформировал надзор за отдельными кредитными организациями, повысил уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками.

Ранее сообщалось, что Украина заняла первое место по уязвимости перед внешними факторами среди развивающихся рынков.

Серьезные экономические проблемы, в частности рост цен на ЖКХ и снижение реальных доходов населения, начались на Украине после госпереворота 2014 года и разрыва сотрудничества с РФ во многих сферах. На сегодняшний день госдолг страны превысил $77 млрд.