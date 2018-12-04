Прямой эфир

В ЕС испугались установления в мире «закона джунглей»

0
Фото: REUTERS/Pool/Salvatore Di Nolfi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мире может возобладать «закон джунглей» из-за того, что сейчас ставятся под сомнение международные договоры, которые положили конец холодной войне. Такое опасение высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе выступления в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди. 

Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом
При этом глава МИД РФ призвал Запад сдержать Украину от новых провокаций

«Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился и, что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права», — приводит слова Могерини дипслужба Евросоюза. 

Как констатирует политик, вместо того чтобы строить новый порядок, сегодня нужно вкладывать много энергии «в предотвращение демонтажа по частям нынешних правил», передает «РИА Новости».  

Дипломат пояснила, что для сохранения многосторонней системы нужно инвестировать в ее реформирование. Она выразила уверенность, что такие перемены могут произойти, только если Европа и Америка будут работать сообща. 

Могерини также упомянула недавние события в Керченском проливе, назвав их «прямым следствием явного нарушения основных правил мирного сосуществования» на европейской территории. 

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения
Порошенко анонсировал военные учения на границе с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017