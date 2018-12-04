В ЕС испугались установления в мире «закона джунглей»

В мире может возобладать «закон джунглей» из-за того, что сейчас ставятся под сомнение международные договоры, которые положили конец холодной войне. Такое опасение высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе выступления в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди.

«Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился и, что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права», — приводит слова Могерини дипслужба Евросоюза.

Как констатирует политик, вместо того чтобы строить новый порядок, сегодня нужно вкладывать много энергии «в предотвращение демонтажа по частям нынешних правил», передает «РИА Новости».

Дипломат пояснила, что для сохранения многосторонней системы нужно инвестировать в ее реформирование. Она выразила уверенность, что такие перемены могут произойти, только если Европа и Америка будут работать сообща.

Могерини также упомянула недавние события в Керченском проливе, назвав их «прямым следствием явного нарушения основных правил мирного сосуществования» на европейской территории.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.