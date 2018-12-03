Порошенко анонсировал военные учения на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объявил о решении провести военные учения в областях, где объявлено военное положение. С таким заявлением он выступил на открытии форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

Глава государства также сообщил о переброске военных подразделений для усиления охраны государственной границы с Россией.

Порошенко выразил надежду, что данных мер будет достаточно и продление военного положения не потребуется.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.