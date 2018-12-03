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В Сети высмеяли слова Порошенко о «планах» РФ захватить Бердянск и Мариуполь

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко стал объектом насмешек в соцсетях после того, как рассказал о «планах» России захватить Мариуполь и Бердянск.

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«Ну а чего не Киев сразу? Или Порошенко лично? Чего мелочиться уже?», — задался вопросом пользователь Twitter с ником @polovnik2018.

«Неужели есть те, кто еще верит ему? Четыре года уже врет каждый день», — написал Влад Порошин.

«Теперь можно продлить военное положение и отменить выборы», — отметил еще один пользователь.

Некоторые усомнились в трезвости суждений украинского лидера.

«Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать», — приводит комментарий «РИА Новости».

«Украинцы, вы в следующий раз, когда президента будете выбирать, проводите медицинское освидетельствование», — пошутил @VadimF3.

«Уже б определился, что конкретно мы захватить хотим, а то каждый раз что-то новое», –– добавил А. Забайкальский.

«Жители Мариуполя, не забывайте каждые полчаса проверять, не висит ли на здании мэрии флаг России», — добавил @Lenharon.

2 декабря в интервью немецким СМИ Порошенко заявил, что Москва якобы планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

В российском МИДе на это заметили, что из-за нынешних властей Украину характеризует пропаганда, национализм и диктат силовиков.

Накануне экс-глава МИД ФРГ Габриэль обвинил Киев в попытке втянуть Берлин в войну против России.

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