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Экс-глава МИД ФРГ заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.

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«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — прокомментировал он провокацию Киева в Керченском проливе.

При этом Габриэль считает, что защищавшая свои территориальные воды, Россия «нарушила международное право».

«Я считаю правильным, что канцлер Германии (Ангела Меркель) пытается подтолкнуть стороны к нормальным отношениям. Это будет достаточно сложно», –– добавил он.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировал законное требование ФСБ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия Украины являются спланированной провокацией и ознакомил с позицией Москвы по инциденту лидеров G20.

Российский лидер отметил, что в судовых журналах задержанных кораблей прописано задание «незаметно войти в Керченский пролив». На представленные во время саммита G20 в Аргентине аргументы западные лидеры ничего возразить не смогли.

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