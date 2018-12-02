Западные лидеры не смогли возразить Путину по инциденту в Черном море

Президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине изложил зарубежным лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе. По словам российского лидера, против этого им трудно было что-либо возразить.

Путин отметил, что о спланированности провокации Киева говорят записи судовых журналов украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, в которых прописано задание проникнуть в территориальные воды России.

Эти данные подтвердили на допросе и украинские моряки.

«Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить <…> Это спланированная провокация», –– ответил президент на вопрос журналистов о том, удалось ли ему убедить Макрона и Меркель в украинской провокации.

По словам Путина, оба лидера восприняли сказанное спокойно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон и Меркель очень внимательно выслушали российского президента.

«Они услышали то, что он сказал, но насколько удалось преодолеть очевидную предвзятость в пользу неприемлемых безнаказанных действий украинцев, мы судить не можем, но слушали они внимательно», — цитирует его «РИА Новости».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования ФСБ остановиться. В результате суда и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

2 декабря Владимир Путин сообщил, что обсудил инцидент в Черном море с президентом США Дональдом Трампом.