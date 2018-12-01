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Путин рассказал о разговоре с Трампом «на ногах» в ходе G20

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе неформальной беседы с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 обсуждался инцидент в Керченском проливе.

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«Мы, что называется «на ногах», — там [на саммите] все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море», –– цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что позиция по данному вопроса у них с Трампом различается.

«У него своя позиция по этим вопросам, проблемам. У меня — своя. Мы остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», –– сказал президент РФ.

Кроме того, Путин выразил сожаление, что встреча с американским президентом сорвалась и выразил уверенность, что необходимость полноформатных переговоров давно назрела.

Встреча двух лидеров должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Однако Дональд Трамп принял решение ее отменить из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками.

В освободившееся время Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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