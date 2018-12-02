Путин назвал цель введения военного положения на Украине

Украинские власти ввели военное положение, чтобы ограничить права и свободы граждан перед президентскими выборами и прикрыть провалы во внутренней политике, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Вы знаете, что при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер отметил, что военное положение введено именно в тех 10 областях, где поддержка действующего президента Украины Петра Порошенко минимальна.

«Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень», — сказал Путин.

Он также указал, что выдумками о внешнем агрессоре Киеву проще всего прикрыть провалы во внутренней политике и продолжить грабить народ и государство.

«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор — и в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно всё время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ», –– заключил президент.

26 ноября в некоторых областях Украины, в основном граничащих с РФ, было введено военное положение, предусматривающее ограничение некоторых конституционных прав граждан. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.