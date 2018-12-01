Россияне отреагировали на запрет мужчинам из РФ въезжать на Украину

Пользователи сети прокомментировали запрет Украины на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Многие отметили, что россияне особо и не стремятся в соседнюю республику.

«Даже желания нет посетить», — написал «ВКонтакте» пользователь Саша Изотов.

«Ничего не изменится в лучшую сторону от этого, ни для Украины, ни для их граждан. Если к кому родственники из России попытаются приехать и их не пустят, то люди обломаются и там, и там», — отметил Марк Изотов.

«Власти этой страны очень последовательны в своем идиотизме», –– добавил Виктор Нефедов.

«Пустят ли меня на Украину, если мой психологический возраст 79?» — пошутил пользователь с ником Плюшевый.

При этом пользователи напомнили, что русские и украинцы — братские народы, и попытка их разделить только вредит Киеву.

30 ноября госпогранслужба Украины сообщила о введении запрета на въезд в страну российским мужчинам. В Верховной раде при этом предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

По словам президента Петра Порошенко, подобные меры вводятся, чтобы «не дать россиянам осуществить операции, которые они планировали еще с 2014 года».

Ограничения будут действовать до 26 декабря — даты окончания военного положения на Украине.