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Захарова рассказала об опасениях из-за введения военного положения на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасение, что введение военного положения в ряде областей Украины может повлиять на разрастание гражданского конфликта.

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Дипломат отметила, что внутренний конфликт может охватить территорию всей страны, передает ТАСС. Захарова напомнила о том, что введение военного положение одновременно наделяет сотрудников силовых ведомств особыми правами и расширяет их полномочия.

«Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия», — предупредила она, передает 30 ноября «Газета.ру».

28 ноября вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны. Решение политик принял в связи с инцидентом 25 ноября, когда три корабля украинских военно-морских сил (ВМС) вторглись в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и совершали опасные маневры.

В результате российские военные применили силу и арестовали украинские корабли, а также их экипаж — в отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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