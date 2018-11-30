Посол РФ объяснил введение военного положения на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что военное положение введено в тех районах Украины, где популярность президента Петра Порошенко перед предстоящими выборами равна нулю.

«Решение ввести на Украине военное положение было принято сейчас, за четыре месяца до президентских выборов. В экономике Украины успехов совсем нет. Всем известно, насколько популярен г-н Порошенко», — приводит слова Антонова ТАСС.

По словам дипломата, решение Киева связано с желанием «не дать населению этих регионов проголосовать, если Порошенко будет придерживаться позиции о проведении выборов в марте».

Антонов подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе был предлогом для того, чтобы позвонить госсекретарю США Майклу Помпео и в НАТО с целью «представить себя защищающейся стороной и попросить о помощи».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь. На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение.

Особый режим будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. 29 ноября Центризбирком Украины принял решение отменить в регионах выборы депутатов местных советов и мэров.



