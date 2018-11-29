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В 10 областях Украины отменили местные выборы из-за военного положения

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Фото: РИА Новости
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Центризбирком Украины принял решение отменить выборы депутатов местных советов и мэров в 10 областях страны по причине действующего там военного положения. Об этом 29 ноября сообщило агентство «Укринформ».

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Как уточняет ТАСС, выборы в местные органы власти должны были пройти 23 декабря. Изначально они охватывали 15 городских, 22 поселковых и 88 сельских поселений.

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, напоминает «Газета.ру». Военные суда опасно маневрировали и игнорировали требования погранслужбы РФ. Для задержания нарушителей российской стороне пришлось применить силу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Особый режим будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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