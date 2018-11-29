Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Погранслужба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан на время действия военного положения, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 29 ноября.

Те иностранцы, кто на момент введения ограничений находились на полуострове, смогут его покинуть без каких-либо препятствий.

Также пересекать границу смогут граждане Украины, пишет «Газета.ру».

На КПП по всей границе будут тщательнее, чем обычно, проверять людей и транспорт, особое внимание уделяя «группе риска» — гражданам России.

В ведомстве заверили, что других ограничительных мер пока не планируется, отмечает украинская служба «Би-би-си».

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.