В Совфеде отреагировали на требование Украины закрыть Босфорский пролив

Законных оснований закрыть Босфорский пролив для России нет, поскольку между РФ и Украиной не ведутся боевые действия. Такую точку зрения в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

29 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности заявил, что Киев попросил Турцию закрыть Босфорский пролив из-за инцидента в Керченском проливе. Он также напомнил, что Украина защищает западный мир от попыток России «распространить свое доминирование».

В свою очередь, Джабаров указал, что, согласно конвенции Монтре, Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы, если воюющие страны пытаются пройти через них.

«Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла. То, что она ввела военное положение, — это ее внутреннее дело. Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно», — резюмировал Джабаров.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».