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Украина «нарастила боевую выучку» в Азовском море

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Бойцы Вооруженных сил Украины «нарастили боевую выучку», проведя учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС)  в своем Facebook  30 ноября. 

Маневры проходили в районе проведения ООС по распоряжению командующего Сергея Наева. Военным провели занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара условного противника на приморском направлении.

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Удар воздушного «противника» имитировали штурмовая и армейская авиация. Экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили.

Кроме того, произошло выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой.

Боевые учения прошли после инцидента в Керченском проливе, который еще больше обострил отношения Киева и Москвы. 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне данного инцидента киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря. 

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

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