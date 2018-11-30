Украина «нарастила боевую выучку» в Азовском море

Бойцы Вооруженных сил Украины «нарастили боевую выучку», проведя учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил (ООС) в своем Facebook 30 ноября.

Маневры проходили в районе проведения ООС по распоряжению командующего Сергея Наева. Военным провели занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара условного противника на приморском направлении.

Удар воздушного «противника» имитировали штурмовая и армейская авиация. Экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили.

Кроме того, произошло выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют высотой.

Боевые учения прошли после инцидента в Керченском проливе, который еще больше обострил отношения Киева и Москвы. 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне данного инцидента киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.