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Названы причины отказа россиянам во въезде на Украину

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Основная причина отказов россиянам во въезде на Украину — это невозможность подтвердить цель своего визита в страну. Такую версию озвучил спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «112 Украина» в четверг, 29 ноября. 

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По его словам, гражданам РФ также отказывают из-за того, что одна часть из них не имеет документов, дающих право на пересечение границы, другая — незаконно посещала Крым, минуя украинские КПП. 

В то же время Демченко утверждает, что число непропусков россиян на Украину не увеличилось после введения военного положения. К примеру, 28 ноября на Украину не пустили 33 гражданина РФ в основном потому что они не смогли подтвердить цель поездки, добавил он. 

Между тем в последние несколько дней на Украине наблюдаются массовые отказы во въезде в страну россиянам, отмечает ТАСС. В частности, почти 100 граждан РФ, вылетевших из Минска в Киев, были вынуждены вернуться обратно. 27 ноября украинские пограничники отказались впустить в страну 76 граждан РФ в киевских аэропортах Борисполь и Киев. 

Киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны до 26 декабря после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, отмечает «Газета.ру»

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

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