Порошенко объяснил запрет въезда на Украину мужчинам из РФ

Киев ввел ограничения для въезда российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter.

«Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — подчеркнул политик.

Соответствующий запрет был введен 30 ноября. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».