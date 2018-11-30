Звезда балета Сергей Полунин стал россиянином

Украинский танцовщик Сергей Полунин стал гражданином России. Фото нового паспорта опубликовано на его страничке в Instagram.

«Я очень счастлив стать гражданином России», — написал он.

У Полунина на груди есть татуировка с портретом российского президента Владимира Путина, на правой руке — двуглавый орел, а на левой — украинский трезубец, отмечает «Газета.ру».

В 2017 году Полунин дал интервью «Известиям». На вопрос, где его дом, он ответил, что пытается это понять.

«Так получилось, что я родился в Херсоне, в семье, которая приехала туда из России, потом в семилетнем возрасте оказался в Киеве и пробыл там четыре года. Из Киева отправился на учебу в Лондон, там и прожил самое долгое время — девять лет. Дальше уехал в Москву, где мне очень нравится, затем в Новосибирск. Там тоже для меня многое стало родным. Поэтому задумываешься, а что ближе? Многое близко», — рассказал он.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году, с подросткового возраста жил в Лондоне. Работал в Лондонском королевском балете, был солистом Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года работает в Баварском государственном балете (Мюнхен). Также снимается в кино. В частности, сыграл в картине Рэйфа Файнса «Белая ворона», посвященном Рудольфу Нурееву, детективе «Убийство в Восточном экспрессе» и других фильмах.