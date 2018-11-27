Замдиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев подтвердил наличие у него гражданства Великобритании. Об этом журналист написал 27 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — отметил телеведущий.

Он также обратил внимание, что российские законы разрешают сотрудникам федеральных государственных унитарных предприятий иметь иностранное гражданство, и, по характеру своей работы, Брилев не располагает доступом к государственной тайне.

При этом телеведущий отметил, что его жилая собственность в Лондоне была приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам. Кроме того, Брилев сообщил, что у его жены нет британского гражданства.

В добавление замдиректора канала решил сообщить дополнительные детали о своих иностранных контактах в связи с ростом интереса в Сети к его жизни за рубежом. «Еще (сдаваться так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео», — проинформировал Брилев.

Комментарий телеведущего связан с публикацией в интернете расследования о его гражданстве и собственности в Великобритании.