Британский певец Билли Айдол стал гражданином США
Британский певец Билли Айдол получил американское гражданство. Об этом сообщила служба гражданства и иммиграции США.
«Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США», — отмечает ведомство.
Сообщение проиллюстрировано фотографиями с церемонии, на одной из них Билли Айдол в левой руке держит американский флажок, а правая рука поднята для произнесения клятвы.
Вильям Майкл Альберт Броуд (настоящее имя певца) родился в Великобритании в 1955 году и переехал в США только в 1981 году.
6 октября голливудский актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «От заката до рассвета» и «Мачете», заявил о желании получить российское гражданство.