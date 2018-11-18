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Британский певец Билли Айдол стал гражданином США

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Фото: TASS/Karin TÃ¶Rnblom/Ibl Bildbyr
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Британский певец Билли Айдол получил американское гражданство. Об этом сообщила служба гражданства и иммиграции США.

«Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США», — отмечает ведомство.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями с церемонии, на одной из них Билли Айдол в левой руке держит американский флажок, а правая рука поднята для произнесения клятвы.

Вильям Майкл Альберт Броуд (настоящее имя певца) родился в Великобритании в 1955 году и переехал в США только в 1981 году.

6 октября голливудский актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «От заката до рассвета» и «Мачете», заявил о желании получить российское гражданство.

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