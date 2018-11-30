Прямой эфир
Сюжет:

Сенат США принял резолюцию с осуждением РФ из-за инцидента в Керченском проливе

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе во время нарушения украинскими военными кораблями российской границы. Об этом 30 ноября сообщило издание The Hill.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

Резолюция носит декларативный характер, не обязывает власти США к ее исполнению.

По данным издания, документ был принят единогласно без поименного голосования.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — приводит слова сенатора Криса Мерфи «РИА Новости».

Еще один сенатор Рон Джонсон, который накануне призвал к проведению международных операций в Керченском проливе, заявил, что резолюция является выражением поддержки Украины.

Принятый документ называет действия РФ «дестабилизирующими» и призывает мировое сообщество осудить Россию.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель призвала Киев к «умному подходу» к инциденту в Керченском проливе
Евросоюз принял заявление по инциденту в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017