Сенат США принял резолюцию с осуждением РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе во время нарушения украинскими военными кораблями российской границы. Об этом 30 ноября сообщило издание The Hill.

Резолюция носит декларативный характер, не обязывает власти США к ее исполнению.

По данным издания, документ был принят единогласно без поименного голосования.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — приводит слова сенатора Криса Мерфи «РИА Новости».

Еще один сенатор Рон Джонсон, который накануне призвал к проведению международных операций в Керченском проливе, заявил, что резолюция является выражением поддержки Украины.

Принятый документ называет действия РФ «дестабилизирующими» и призывает мировое сообщество осудить Россию.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.