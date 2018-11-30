Прямой эфир
Сюжет:

В США предложили провести международные операции в Керченском проливе

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил о необходимости проведения военных учений и международных операций в Азовском море и Керченском проливе.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

«Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше военных учений», –– сказал Джонсон в интервью CNN.

По его словам, инцидент в Керченском проливе, во время которого украинские суда нарушили границу РФ, является «провокацией Москвы» и «США не могут с этим мириться».

«Думаю, нам нужно активизировать военные учения, возможно, ускорить отправку войск в страны Балтии, в Восточную Европу <…> Мы должны показать силу и решимость», –– цитирует Джонсона ТАСС.

Кроме того, сенатор сообщил, что американские законодатели готовят резолюцию, осуждающую действия России и призывающую освободить украинские корабли и моряков.

Джонсон является председателем комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США, летом он посетил Москву и Санкт-Петербург в составе американской делегации.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться.

В результате корабли были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы за нарушение границы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ранее украинские корабли уже проходили в Керченском проливе по всем правилам, предварительно уведомив российскую сторону, и никаких проблем не возникало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель призвала Киев к «умному подходу» к инциденту в Керченском проливе
МИД не исключил участия Запада в провокации Украины в Черном море

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017