В США предложили провести международные операции в Керченском проливе

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил о необходимости проведения военных учений и международных операций в Азовском море и Керченском проливе.

«Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше военных учений», –– сказал Джонсон в интервью CNN.

По его словам, инцидент в Керченском проливе, во время которого украинские суда нарушили границу РФ, является «провокацией Москвы» и «США не могут с этим мириться».

«Думаю, нам нужно активизировать военные учения, возможно, ускорить отправку войск в страны Балтии, в Восточную Европу <…> Мы должны показать силу и решимость», –– цитирует Джонсона ТАСС.

Кроме того, сенатор сообщил, что американские законодатели готовят резолюцию, осуждающую действия России и призывающую освободить украинские корабли и моряков.

Джонсон является председателем комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США, летом он посетил Москву и Санкт-Петербург в составе американской делегации.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться.

В результате корабли были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы за нарушение границы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ранее украинские корабли уже проходили в Керченском проливе по всем правилам, предварительно уведомив российскую сторону, и никаких проблем не возникало.