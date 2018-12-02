Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море

В судовых журналах украинских кораблей, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Это подтверждают в своих показаниях и украинские моряки, заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам российского лидера, страны «двадцатки» спокойно отреагировали на инцидент в Керченском проливе.

«Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив», –– цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что документы и показания самих украинских моряков подтверждают, что инцидент является спланированной украинской провокацией.

Комментируя призыв G7 освободить моряков, Путин отметил, что продолжается следствие, и напомнил о произволе Киева с захватом российских рыбаков с судна «Норд».

«Что касается возврата кораблей, возврата моряков, то давайте вспомним рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований <…> и до сих пор там капитана держат. Просто произвол», –– добавил президент.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и не остановились по требованиям погранслужбы ФСБ. В результате они были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы.