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В Киеве призвали к переговорам с РФ по деэскалации в Черном море

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Фото: РИА Новости
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Только прямые переговоры России и Украины позволят решить задачи по деэскалации ситуации в Керченском проливе, заявил депутат Верховной рады, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко, выдвинутый в президенты Украины. Его заявление размещено на сайте политсилы в субботу, 1 декабря. 

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«Вот что надо делать, а не наращивать военную риторику и бряцать оружием. Только прямые переговоры, желательно при посредничестве влиятельных европейских лидеров и США», — сказал он, подчеркнув, что это будет «действительно правильный шаг». 

По мнению политика, главная задача введения военного положения после инцидента в Керченском проливе — это попытка сорвать президентские выборы.

«Действующий президент доказал, что он пойдет на любые действия ради сохранения своей власти. И первый вариант указа о введении военного положения на 60 дней — тому прямое подтверждение», — резюмировал Бойко.

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. В тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

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