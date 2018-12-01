Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать

Российский сериальный актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских националистов, теперь перебивается случайными заработками, в частности, расчищает завалы перед домами. Об этом артист рассказал на программе «Рандеву», куда он пришел в красной вышиванке со свастиками.

«Ребята иной раз звонят: «Деньги нужны?» Есть возможность подзаработать гривен пятьсот (1,2 тыс. рублей. — Ред.), выехать, разгрести, сейчас же этот, отопительный сезон. Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли — поколоть», — сказал Пашинин, добавив, что такое происходит редко.

Далее бывший культурный деятель высказался относительно предстоящих выборов президента Украины, которые намечены на март 2019 года.

«Я не понимаю, почему надо, как в овощной лавке, выбирать что-то из гнилья?» — приводит слова артиста сайт kp.ru.

Он также рассказал, что на территории Украины его защищает «россиянский» паспорт. Пашинин пояснил, что украинское гражданство «попахивает сектой», которое можно дать или забрать, а в данном случае отнимать у него нечего, и это дает силу.

В конце передачи артист выторговал у журналистов бесплатный ужин взамен на это интервью.

«Меня в последнее время радуют, делают счастливым очень простые вещи. Сытный ужин сделает меня очень счастливым, это такой намек», — подчеркнул мужчина.

Ранее в октябре комбат Пашинина рассказал о службе актера в Донбассе. По словам военного, артист провел на передовой непродолжительное время и не принес особой пользы.