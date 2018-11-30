Жители Мариуполя пожаловались американцам на Порошенко

Корреспондент американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш отправился в подконтрольный Киеву портовый город Мариуполь, чтобы узнать у местных жителей их мнение по поводу обострения отношений России и Украины из-за конфликта в Черном море. Сюжет опубликован на сайте телеканала в пятницу, 30 ноября.

Как утверждает американец в начале видео, украинцы якобы опасаются, что Россия займет все украинское побережье на Азовском море, поэтому властям в Киеве пришлось попросить помощи у международного сообщества.

Ник Уолш отправился на одно из предприятий Мариуполя. По дороге ему встретилась группа женщин в оранжевых жилетах — работниц порта.

«Как вы думаете, если бы у нас был нормальный президент, женщина бы на такой работе работала?», — говорит одна из женщин.

«У меня есть родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта», — поддерживает ее другая.

«У меня есть много знакомых русских, с которыми мы прекрасно ладим. Они точно так же переживают за украинцев, как и мы за них», — сказала третья.

«Трамп? Я не понимаю, почему он поддерживает Порошенко», — удивляется еще одна работница.

«Нам надо другого, хорошего президента», — вторит ей другая.

Журналист пришел к выводу, что реакция людей свидетельствует разделении украинского общества.

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Также власти Украины 30 ноября запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».