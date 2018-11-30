Россия пожаловалась СПЧ на запрет въезда на Украину мужчинам

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей обратилась к главе Совета ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с требованием официально оценить действия властей Украины, которые запретили въезд на территорию страны российским мужчинам от 16 до 60 лет. Об этом рассказала глава комиссии Елена Сутормина в пятницу, 30 ноября.

«На наш взгляд, это недопустимое нарушение одного из самых важных международных документов — Декларации прав человека и всех ему сопутствующих других мировых пактов, разъясняющих общечеловеческие права», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению общественницы, киевские власти уже перестали давать себе какой-либо отчет о возможных последствиях своих действий, преследуя «исключительно собственные корыстные интересы».

«Своими действиями они рушат жизни тысяч и тысяч семей. Между нашими народами много смешанных браков, много родственников живет в соседнем государстве. У кого-то там проживают пожилые родители, близкие, друзья», — пояснила Сутормина.

Запрет был введен 30 ноября. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».