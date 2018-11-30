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Солиста Большого театра не пустили на Украину

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину без объяснения причин. Об этом 30 ноября сообщает «Газета.ru».

По словам артиста, ранее он делал для посещения Украины специальные приглашения и его пропускали. Подобные процедуры танцовщик прошел и на днях, однако в аэропорту Одессы его и еще двух граждан из России сопроводили в специальный кабинет, где долго расспрашивали о целях поездки, после чего отказали во въезде в страну.

Меркурьев также добавил, что очень опечален этими обстоятельствами, поскольку хотел посетить в Одессе показ поставленного им балета «Крик» по роману Александра Зиновьева, а также увидеться с друзьями.

Киев ввел запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября, в связи с этим украинские КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

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