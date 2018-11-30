Солиста Большого театра не пустили на Украину

Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину без объяснения причин. Об этом 30 ноября сообщает «Газета.ru».

По словам артиста, ранее он делал для посещения Украины специальные приглашения и его пропускали. Подобные процедуры танцовщик прошел и на днях, однако в аэропорту Одессы его и еще двух граждан из России сопроводили в специальный кабинет, где долго расспрашивали о целях поездки, после чего отказали во въезде в страну.

Меркурьев также добавил, что очень опечален этими обстоятельствами, поскольку хотел посетить в Одессе показ поставленного им балета «Крик» по роману Александра Зиновьева, а также увидеться с друзьями.

Киев ввел запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября, в связи с этим украинские КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».