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Киев пожаловался на отсутствие поддержки Европы после инцидента в Черном море

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Фото: TASS/ZUMA/Ye Pingfan
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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обвинила Евросоюз и «большую семерку» в слабой поддержке Украины после инцидента в Керченском проливе.

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«Есть ли заявление Европейского союза? Нет. Я не хочу говорить, какие именно страны — члены ЕС блокируют эту позицию. Было заявление спикера Могерини, даже не самой Могерини. Слабое заявление, как позиция», — заявила Гопко 29 ноября.

Кроме того, депутат раскритиковала «большую семерку» (Германия, США, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Италия) за отсутствие оценки произошедшего. По словам Гопко, в случае критики Украины такие заявления появляются в тот же день.

«К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников — ни Европейского союза, ни «семерки», жесткого заявления, которое дало бы оценку», — цитирует ее «РИА Новости».

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться.

В результате корабли были задержаны силой. Украинские моряки арестованы за нарушение границы. Возбуждено уголовное дело.

В Москве действия кораблей ВМС Украины назвали провокацией, целью которой является международный скандал и повышение рейтингов президента Петра Порошенко.

29 ноября глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени ЕС распространила заявление, в котором отмечается обеспокоенность Брюсселя ситуацией и призыв к снижению напряженности в регионе.

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