МИД прокомментировал запрет на въезд мужчин из РФ на Украину

МИД России считает нецелесообразным зеркально отвечать на все решения Киева. Так ведомство прокомментировало запрет на въезд российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на Украину, передает «РИА Новости» 30 ноября.

«Что касается Украины, а самое главное, не столько касается государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству. Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и, к сожалению, на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства и государства как образования, которое является следствием диких телодвижений руководства страны», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Киев ввел запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября, в связи с этим украинские КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства.

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что данное решение были принято для того, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели на 30 дней после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».