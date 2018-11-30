Задержанных в Крыму украинских моряков переводят в СИЗО в Москве

В Крыму уполномоченный по правам человека Людмила Лубина сообщила, что украинских моряков, арестованных после незаконного пересечения российской границы в Керченском, переводят в СИЗО Москвы. Об этом 30 ноября сообщает Газета.ru.

Она также отметила, что из московских следователей создали большую группу, которые будут вести их дела.

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться.

В результате корабли были задержаны силой. Украинские моряки арестованы за нарушение границы. Возбуждено уголовное дело.

В Москве действия кораблей ВМС Украины назвали провокацией, целью которой является международный скандал и повышение рейтингов президента Петра Порошенко.