Три ведомства участвовали в пресечении провокации Украины в Черном море

Провокация кораблей военно-морских сил Украины была пресечена общими действиями Федеральной службы безопасности, Минобороны России и Росморречфлота, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он отметил, что представители украинской стороны незаконно вторглись в российские территориальные воды, а их действия носили провокационный характер, сообщает ТАСС 30 ноября.

Конфликт между Москвой и Киевом обострился после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения на Украине провокацией своего коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства, которые Киев планирует провести в марте следующего года.