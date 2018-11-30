Украина запретила въезд мужчинам из России

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, имеющим российское гражданство. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Петра Цигикала.

Уточняется, что на украинских КПП усилены меры по контролю за пересечением границы государства.

Конфликт между Москвой и Киевом обострился после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, а также последующее введение военного положения провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.