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Шнуров посвятил стих запрету въезда мужчинам на Украину

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение про запрет въезда на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет. Свое произведение он опубликовал в Instagram в пятницу, 30 ноября. 

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«Дорогие мои киевляне,

к вам попасть сложно, как на Парнас.

Но взаимное наше влияние 

Никуда не исчезнет от нас», — написал рокер. 

Шнуров уверен, что  «притяжение народов упруго» и в 2100 году мы будет вместе слушать певиц Веру Брежневу и Светлану Лободу. 

Он также пообещал приехать на Украину, когда его возраст перевалит за 60. 

Запрет был введен 30 ноября. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. 

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