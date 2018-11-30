Политолог назвал причину запрета въезда на Украину мужчинам из РФ

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет.

«Это просто желание разорвать все связи с Российской Федерацией и лишить россиян возможности посещать своих друзей, приезжать к своим родственникам и знакомым», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

По информации эксперта, подобную инициативу уже выдвигали ранее. Безпалько обратил внимание, что такое решение является «идеологией» правящих кругов Украины и нанесет вред самому государству и экономике.

Соответствующий запрет был введен 30 ноября. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

Днем ранее Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».