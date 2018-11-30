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СБУ пришла с обысками к предстоятелю Киево-Печерской лавры

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла, сообщает пресс-служба силовиков в пятницу, 30 ноября. 

Обыск проводится по делу «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии», указывает «Интерфакс».

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Других подробностей пока нет. 

Днем ранее митрополит Павел рассказал, что против него открыли уголовные дела. По словам священнослужителя, на основании «каких-то недоразумений» ему инкриминируют, что он «неправильно» относится к Константинопольскому патриарху Варфоломею и называл нецензурными словами киевского патриарха Филарета. Наместник назвал все это домыслами и неправдой. 

Кроме того, митрополит Павел внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», отмечает «РИА Новости». К тому же, он категорически против предоставления автокефалии УПЦ.

Также на это неделе в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры пришли описывать имущество. Павел рассказал, что на него оказывают давление киевские власти.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

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