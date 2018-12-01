Эксперт оценил возможное закрытие украинских портов для судов РФ

Российских грузовладельцев и судовладельцев вообще не коснутся потенциальные запреты на вхождение в порты Украины, заверил гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов в субботу, 1 декабря.

Так он прокомментировал заявление главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что Киев рассматривает вариант закрытия ряда украинских портов для российских судов, которые идут из Азовского или Черного моря. Политик уточнил, что у киевских властей «есть много идей».

«Крупные перевозчики либо не имеют судов под российским флагом и в российской юрисдикции, либо не работают в этих зонах. Так что никого не коснутся, конечно», — приводит слова Безбородова «РИА Новости».

По мнению эксперта, люди просто не понимают функционирования морского бизнеса, который «как был, так и остается самым открытым».

«Есть только одно наказание — включение страны в список черных флагов… за опасную эксплуатацию флота. За грубейшее нарушение морских норм и правил. А политика моря вообще не касается, море никогда не идет на поводу у политики», — заключил он.

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Также власти Украины 30 ноября запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».