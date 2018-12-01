Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценил возможное закрытие украинских портов для судов РФ

0
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российских грузовладельцев и судовладельцев вообще не коснутся потенциальные запреты на вхождение в порты Украины, заверил гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов в субботу, 1 декабря. 

Так он прокомментировал заявление главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что Киев рассматривает вариант закрытия ряда украинских портов для российских судов, которые идут из Азовского или Черного моря. Политик уточнил, что у киевских властей «есть много идей»

Жители Мариуполя пожаловались американцам на Порошенко

«Крупные перевозчики либо не имеют судов под российским флагом и в российской юрисдикции, либо не работают в этих зонах. Так что никого не коснутся, конечно», — приводит слова Безбородова «РИА Новости»

По мнению эксперта, люди просто не понимают функционирования морского бизнеса, который «как был, так и остается самым открытым». 

«Есть только одно наказание — включение страны в список черных флагов… за опасную эксплуатацию флота. За грубейшее нарушение морских норм и правил. А политика моря вообще не касается, море никогда не идет на поводу у политики», — заключил он. 

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Также власти Украины 30 ноября запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Мариуполя пожаловались американцам на Порошенко
Шнуров посвятил стих запрету въезда мужчинам на Украину

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017