Климкин допустил ограничение допуска судов РФ в порты Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине обсуждается вариант закрытия ряда украинских портов для российских судов.

«Одна из идей, о которых мы говорим, — не пускать российские суда, которые идут из Азовского или Черного моря, в некоторые порты, или пускать не все», — сказал Климкин в эфире украинского канала «Интер», который цитирует «РИА Новости».

По его словам, у Киева «есть много идей», в том числе рассматривается возможность ограничения всех контактов, «которые в принципе возможны».

29 ноября Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое ввели после происшествия в Керченском проливе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «максимально мягко обошлась» с устроившими провокацию украинскими судами.

По ее словам, инцидент регулировали буквально в «ручном режиме», несмотря на то, что международные правила допускали более жесткую реакцию.