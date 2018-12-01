Прямой эфир

Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границам Украины

0
Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы разместила вдоль украинской границы большую военную группировку. Такое заявление он сделал во время передачи бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) военной техники в Киевской области. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». 

«Развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», — приводит слова политика «Интерфакс»

С морем пополам: введение военного положения фактически раскололо Украину
Это привело к появлению в стране бесправных граждан «второго сорта»

Он добавил, что в Черном, Азовском и Эгейском морях «выполняют задания» более 80 кораблей, из которых 23 — ударные, и восемь подлодок.  

По мнению Порошенко, таким образом Москва «проверяет на прочность» мировой порядок: согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в «российское озеро». Как пояснил президент, это «колоссальная угроза», на которую Киев и его союзники ищут «надлежащий» политико-дипломатический ответ.  

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Порошенко заявил, что в тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать
Эксперт оценил возможное закрытие украинских портов для судов РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017