Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границам Украины
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы разместила вдоль украинской границы большую военную группировку. Такое заявление он сделал во время передачи бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) военной техники в Киевской области. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
«Развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», — приводит слова политика «Интерфакс».
Он добавил, что в Черном, Азовском и Эгейском морях «выполняют задания» более 80 кораблей, из которых 23 — ударные, и восемь подлодок.
По мнению Порошенко, таким образом Москва «проверяет на прочность» мировой порядок: согласится ли мир на превращение Азовского и Черного морей в «российское озеро». Как пояснил президент, это «колоссальная угроза», на которую Киев и его союзники ищут «надлежащий» политико-дипломатический ответ.
Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».
На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Порошенко заявил, что в тех областях, где был объявлен режим, пройдут учебные сборы резервистов. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.